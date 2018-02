Cairo Montenotte | duecento in piazza per Alessandro Di Battista

lastampa

: ALESSANDRO DI BATTISTA IN PIAZZA A CAIRO MONTENOTTE - malucy2 : ALESSANDRO DI BATTISTA IN PIAZZA A CAIRO MONTENOTTE -

(Di domenica 4 febbraio 2018) ... ma piuttosto, da Paese fondatore, di farci rispettare', e quindi la difesa della proposta del reddito di cittadinanza, 'per tornare a far girare l'economia anche nei piccoli centri, come questo - ha ...