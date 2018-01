Facebook lancia i sondaggi agli utenti per stanare le fonti di fake news

Facebook pronta a lanciare Portal - un dispositivo con schermo per le videochiamate : Si dovrebbe chiamare Portal il primo dispositivo venduto da Facebook. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando dovrebbe arrivare L'articolo Facebook pronta a lanciare Portal, un dispositivo con schermo per le videochiamate è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook prova a rilanciare le storie di Instagram su Whatsapp : Le storie di Instagram potranno essere pubblicate direttamente su Whatsapp, diventando quindi dei veri e propri video di stato. O almeno, questo è quanto stanno cercando di fare al gruppo Facebook per cercare di rilanciare le storie sulla popolare app di messaggistica. Su Whatsapp, infatti, i video-storia non hanno mai preso piede tanto che dopo una prima introduzione in pompa magna si è tornati anche all’opzione di solo testo. ...

Lanciano un potente petardo nel cestino di cemento e lo distruggono : il post su Facebook : MUGNANO - distruggono un cestino dei rifiuti riposto in strada e fuggono via. È accaduto la notte tra il primo e il 2 gennaio. I due balordi sono stati però scoperti così come ha rivelato un dirigente ...

Accordo Facebook-Universal Music : Zuckerberg lancia la sfida a Youtube - : Dopo l'acquisizione di Shazam da parte di Apple, anche l'azienda di Menlo Park estende il suo interesse nel mondo Musicale e sigla un'intesa con la major. Lo scopo: permettere ai propri utenti di caricare video con canzoni di proprietà della UMG

Instagram lancia direct : l'app di messaggistica che la la rende sempre più simile a Facebook : La possibilità di condividere i post altrui sulla propria bacheca, quella di inserire le GIF nei commenti e molto altro ancora: Instagram, da quando la società che lo produce è stata acquistata da Mark Zuckerberg, sta diventando sempre più simile a Facebook. Ora, il social network fotografico ha introdotto una novità che è realtà già da due anni sul social network gemello: quella di ...

Facebook lancia Messenger Kids : Arriva Messenger Kids. Emoji, adesivi, messaggi e video chat pensati per i più piccoli. Parliamo della nuova app di Facebook per i bambini. Gli under 13, che di norma non possono frequentare i social network, potranno sbizzarrirsi. Ma attenzione: la nuova piattaforma non richiede l’iscrizione dei piccoli né un loro numero di cellulare. Si utilizzerà tramite l’account dei genitori. A mamma e papà, dunque, spetterà l’ultima parola sull’uso ...

L’Inter lancia la Primavera in diretta su Facebook : Inter Primavera su Facebook, per la prima volta un incontro di campionato della formazione Under 19 allenata da Stefano Vecchi sarà trasmesso sul social network. L'articolo L’Inter lancia la Primavera in diretta su Facebook è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Riina - la figlia difende la foto su Facebook 'Non lancia un messaggio mafioso' : Maria Concetta Riina, figlia del boss mafioso Totò, morto due giorni fa nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma, torna a scrivere sui social stavolta per giustificare l'immagine di copertina ...