Furbetti del cartellino all’Agenzia dogane di Roma - 12 indagati : Furbetti del cartellino all’Agenzia dogane di Roma , 12 indagati Durante i mesi dell’indagine sono state riscontrate 209 ore di lavoro retribuite e non svolte per un danno nei confronti dell’amministrazione di migliaia di euro Continua a leggere L'articolo Furbetti del cartellino all’Agenzia dogane di Roma , 12 indagati sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - lettera di licenziamento sotto l'albero per sei lavoratori dell'Eav : 'Via i Furbetti del cartellino' : Per i cosiddetti furbetti, vale a dire per gli specialisti delle assenze al lavoro, sono tempi duri. 'Firmare una lettera di licenziamento non è mai facile - dice Umberto De Gregorio, presidente dell'...