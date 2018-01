Immaturi La Serie prima puntata | cast e anticipazioni 12 gennaio 2018

Luca e Paolo in Immaturi – La serie sono di nuovo Piero e Virgilio : cosa cambia rispetto al film? : Non sarà una grossa sorpresa vedere Luca e Paolo in Immaturi - La serie: il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu aveva infatti preso parte anche all'omonimo film del 2011, diretto da Paolo Genovese. Nella fiction, i due saranno nuovamente Piero e Virgilio, anche se non saranno esattamente i personaggi che abbiamo già conosciuto in passato. Interpretato da Luca Bizzarri, Piero è un dj radiofonico notturno, single incallito. ...

«Immaturi» : l’incubo della maturità in una serie tv : «Una questione di onestà intellettuale». Così Paolo Genovese, che della maturità ci ha confessato di ricordare «il terrore assoluto», ha spiegato la genesi di Immaturi, nato film e divenuto serie tv. «Mi avessero chiesto di adattare per la televisione Perfetti Sconosciuti – ha continuato – avrei rifiutato. Quella pellicola ha detto tutto quel che doveva. Immaturi è diverso. La gente ci ha scritto, telefonato». LEGGI ANCHETorna Camera Cafè: è ...

Immaturi la serie - prima puntata su Canale 5 : si torna tutti a scuola per l'ultimo anno di liceo : Sarò possibile vedere la diretta e le repliche in streaming aul sito ufficiale di Video Mediaset . Il cast e le curiosità di Immaturi la serie Ricky Memphis è ancora Lorenzo, irriducibile ...

Quarantenni a scuola : il film cult "Immaturi" diventa una serie tv : Chi non ha mai avuto l'incubo di dover rifare l'esame di maturità, magari da adulto? Immaturi - La serie, che parte questa sera in prima serata su Canale 5, racconta proprio la storia di un gruppo di ...

Ilaria Spada in Immaturi – La serie è Claudia - bella e rigorosa professoressa con un segreto : Ilaria Spada in Immaturi - La serie è una delle new entry. Non solo non faceva parte del cast del film omonimo di Paolo Genovese del 2011 né del suo sequel, ma interpreta anche uno dei ruoli che segnano la differenza tra la fiction e la versione cinematografica: Claudia, professoressa del liceo nel quale i protagonisti decidono di ripetere il loro anno scolastico per poter sostenere nuovamente l'esame di maturità. Claudia è una donna molto ...

Immaturi La Serie - cast completo e attori (nomi e cognomi) di tutti i personaggi : Il cast completo di Immaturi La Serie è uguale a quello del film? Non proprio: alcuni nomi e cognomi di attori, e i relativi personaggi, sono nuovi e altri invece sono stati sostituiti da altri intepreti. Niente paura, però, perché ci sarà un filo conduttore tra gli attori della fiction e quelli del film: chi ha visto la pellicola al cinema è pronto a ciò che lo attende e non ha intenzione di rinunciare ad alcuni personaggi di Immaturi a ...

Immaturi - La Serie : cosa vedremo nella 2^ puntata in onda il 19/1 : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla Serie televisiva targata Mediaset “Immaturi - La Serie” con protagonisti gli attori di due film diretti da Paolo Genovese che hanno appassionato il pubblico alcuni anni fa. Come tutti sapete domani sera, cioè venerdì 12 gennaio 2018, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di questa nuova fiction composta da 8 episodi che avranno una durata di circa ottanta minuti. In questo articolo vi ...

Intervista a Rolando Ravello - regista di Immaturi – La serie : “Sul set ero libero. Io e Genovese? Siamo amici” : Se c'è qualcuno che aspetta con trepidazione l'uscita di Immaturi - La serie, che debutterà su Canale 5 nella serata di venerdì 12 gennaio, si tratta di Rolando Ravello, il suo regista. "Trepidazione non è la parola giusta" dice, quando lo incontriamo a Milano alla conferenza stampa di presentazione della serie, "È un'ansia che si mischia a un vago terrore". "Se fai un lavoro con passione e onestamente e poi devi sottoporlo a un giudizio, per ...