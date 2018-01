Calabria - incidente sulla strada statale 106 : muore una giovane donna : CONDOFURI (REGGIO Calabria) - Una terribile notizia ha scosso il pomeriggio sulle strade calabresi, per la precisione a Condofuri, centro in provincia di Reggio Calabria. Si tratta dell'ennesimo incidente che avviene sulla terribile strada statale 106, denominata ormai da diverso tempo 'la strada della morte', a causa dei costanti incidenti, molti dei quali mortali, che periodicamente si verificano.. A farne le spese questa volta è una giovane ...

Tragico incidente stradale in Calabria - muore 46enne Video : Poche ore fa un drammatico #incidente stradale stradale si è verificato in #Calabria e ha purtroppo causato il decesso di un uomo di 46 anni. Ancora non è chiaro se ci sono altri feriti. Calabria, ennesimo incidente stradale mortale Nella giornata di oggi 6 gennaio in Calabria si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale [Video]. Il sinistro si è verificato nei pressi del comune di Villapiana, in provincia di Cosenza sulla famigerata ...

Calabria - 51enne muore in un tragico incidente stradale Video : Un fine d'anno tragico quello di oggi in #Calabria, un uomo di 51 anni è infatti deceduto poche ore fa a causa di un incidente stradale [Video]. Calabria, muore alla vigilia di Capodanno a causa di un incidente Un uomo di 51 anni nella giornata di oggi 31 dicembre ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave sinistro verificatosi nel vibonese, precisamente nella zona industriale di Maierato. Dalle prime informazioni che ci giungono ...

INCIDENTE STRADALE/ Villa San Giovanni - pullman si ribalta sull’A2 in Calabria : 15 feriti (oggi 28 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 28 dicembre 2017: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), pullman si ribalta sull'A2 con 15 feriti e traffico bloccato verso la Sicilia(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Calabria - pauroso incidente sull'autostrada : diversi feriti Video : Un drammatico incidente stradale [Video] si è verificato nella giornata di oggi 18 dicembre in #Calabria, precisamente sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il bilancio è di tre #feriti gravi, tutti e tre trasportati d'urgenza in ospedale. Calabria, grave incidente stradale sull'A2 Nella mattinata di oggi verso le ore 8 e 30 un grave #incidente stradale si è verificato in Calabria [Video] sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra le cittadine di ...

Calabria - pauroso incidente sull'autostrada : diversi feriti : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 18 dicembre in Calabria, precisamente sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il bilancio è di tre feriti gravi, tutti e tre trasportati d'urgenza in ospedale. Calabria, grave incidente stradale sull'A2 Nella mattinata di oggi verso le ore 8 e 30 un grave incidente stradale si è verificato in Calabria sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra le cittadine di Falerna e quella di ...

Tragico incidente in Calabria - pedone travolto e ucciso da un'autovettura Video : Pochi minuti fa un drammatico incidente [Video] si è verificato in #Calabria. Un uomo è stato infatti investito e ucciso da un'autovettura mentre si trovava a bordo della carreggiata. Calabria, grave incidente: muore pedone Nella giornata di oggi 22 novembre, un drammatico incidente si è verificato in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di Fuscaldo, un pedone è stato infatti investito da un'autovettura mentre si trovava sul bordo della ...

Terribile incidente in Calabria : muore sacerdote Video : Terribile incidente in Calabria: muore sacerdote Video Un tragico incidente stradale ha causato il decesso di un sacerdote, ancora da chiarire la dinamica. Sempre in Calabria altro incidente mortale. Clicca e guarda il Video ...

Reggio Calabria - medico interviene sul luogo di un incidente : pestato dal marito di un donna ferita : Ha rimediato alcune costole rotte e varie contusioni un medico del servizio '118' di Gioia Tauro, in seguito a un intervento per motivi professionali: è solo l'ultima vittima dell'ennesima aggressione ...

INFORTUNIO Calabria - COME STA? / Ultime notizie - video : il difensore rossonero parla dell'incidente : INFORTUNIO CALABRIA, COME STA? Ultime notizie e video sulle condizioni di salute del difensore del Milan. L'ambulanza lo trasporta in ospedale: trauma cranico facciale. Gli aggiornamenti (Pubblicato il Thu, 26 Oct 2017 17:53:00 GMT)