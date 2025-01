Calciomercato.it - Una Supercoppa da sballo per il Milan: entra Leao e ribalta l’Inter

Finale rossonera dopo che la squadra di Inzaghi era andata in vantaggio di due gol: il portoghese scatena la rimontaistaUnadache rilancia ilgrazie al suo uomo migliore. Èad aver dato la scossa ai rossoneri, mettendo il suo zampino in due dei tre golisti.Unadaper il(LaPresse) – Calciomercato.itIl primo tempo inizia a ritmi molto sostenuti. Le due squadre si affrontano a viso aperto ed è rossonera la prima occasione con Reijnders imbeccato in area: l’olandese perde tempo e si fa chiudere. Risponde Taremi con un colpo di testa da buona posizione che si spegne sul fondo. Si alzano i giri e si accende ulteriormente l’agonismo con Calhanoglu non sanzionato per un intervento su Musah. Poco dopo toccherà a Theo Hernandez essere graziato per un pestone a Dumfries.