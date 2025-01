Lortica.it - Arezzo e il Capodanno delle meraviglie: l’assessore Scapecchi si proclama “Grande Scapecchi”

Se c’è una cosa che non manca mai in Italia, oltre al pandoro a tavola e al tizio che lancia botti illegali, è l’autocelebrazioneautorità locali. Ma questa volta adabbiamo superato ogni limite della modestia istituzionale:, in un titolo che grida più forte di un razzo di, si auto”.Il titolo criptico del Corriere dipromette salti e balli fino a notte fonda, ma quello che salta davvero agli occhi è questo autoelogio in piena regola. Ora, la domanda sorge spontanea: cosa avrà fatto di così straordinario il nostro eroe della politica locale? Forse il merito va all’aver evitato l’ennesimo karaoke firmato dallo Scartoni? O è stato l’aver portato il format di Mauro Valenti, un colpo di genio talmente inaspettato chestesso non poteva non congratularsi con.