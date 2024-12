Isaechia.it - Grande Fratello, ventesima puntata: Pamela costretta ad abbandonare la Casa, le Monsè eliminate. I nominati sono…

Leggi su Isaechia.it

Poco fa è andata in onda ladi. Il prime time è stato condotto come sempre da Alfonso Signorini. Opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. In postazione social Rebecca Staffelli.Questa sera uno tra Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, lee Zeudi Di Palma dovràdefinitivamente il gioco.A inizio, Alfonso Signorini ha chiuso il televoto eliminatorio tra Zeudi,, Emanuele e Bernardo. Viene affrontato il tema delle tensioni nella, concentrandosi su Mariae sua figlia Perla Maria, definite “la coppia meno amata dai concorrenti”. In particolare, le ex ragazze di Non è la Rai criticano Maria per non essere un buon esempio per la figlia, accusandola di mostrarsi troppo passiva e vittimista, mentre Perla Maria viene accusata di riferire informazioni alla madre.