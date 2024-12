Ilgiorno.it - Via Donegani, zebre già svanite . L’assessore dà rassicurazioni

I lavori strutturali sono stati eseguiti a regola d’arte, l’opera è funzionale, la via è più ordinata e sicura ma le strisce pedonali. se ne sono già andate! Scolorite dopo pochissimi giorni l’inaugurazione. I lavori in questione sono quelli che il Comune di Sondrio ha terminato poco prima di Natale, comprendenti sia il sottopasso che prevede la possibilità di attraversare la ex SS 38 in assoluta tranquillità sia il rifacimento di via, tratta davanti al liceo omonimo e al Provveditorato. Tutto perfetto se non fosse per quelle strisce zebrate che. non si vedono praticamente più. A segnalarlo sui social l’ex consigliere comunale Gianfranco Bordoni. "Dopo un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza è stata riaperta la via– ha scritto - . Apprezzabile impegno dell’amministrazione.