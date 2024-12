Liberoquotidiano.it - "Il mio sogno nel cassetto": Anna Falchi, la 'proposta indecente' a Zlatan Ibrahimovic

, icona degli anni '90 e 2000, torna sotto i riflettori. Attrice, conduttrice televisiva, ex modella e produttrice cinematografica, oggi 52enne, sarà ospite dello speciale televisivo Storie di Donne al Bivio di Monica Setta in onda su Rai 2. Con radici italiane e finlandesi,è stata a lungo considerata un simbolo di sensualità e bellezza, ma la sua vita privata ha spesso catturato l'attenzione quanto, se non più, della sua carriera. Ripercorrendo il suo passato amoroso,ricorda con nostalgia e sincerità alcuni degli uomini che hanno segnato la sua vita. Dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello, un amore travolgente ma complicato: "Il primo amore. Una grande passione ma difficile da vivere come personaggi pubblici.", ha confessato a La Repubblica. Negli anni successivi, ha avuto una relazione con il campione di motociclismo Max Biaggi, un capitolo che oggi definisce chiuso ma sereno: "Stiamo facendo un giro tra gli amori più famosi ma sono completamente archiviati.