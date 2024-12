Lanazione.it - Capodanno a Prato, musei aperti e ingressi al costo simbolico di un euro

, 27 dicembre 2024 - Un inizio dell’anno all’insegna dell’arte e della cultura: in occasione del, idella retepromuovono un’iniziativa straordinaria per accogliere i turisti e i cittadini che vogliono dedicare la prima giornata dell’anno alla scoperta delle bellezze della città. Per l’occasione infatti il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci (dalle 15 alle 19), il Museo del Tessuto (dalle 15 alle 19), il Museo dell’Opera del Duomo (dalle 13 alle 17, ad esclusione degli affreschi della cattedrale, che restano chiusi) e il Museo di Palazzo Pretorio (con il consueto orario di apertura, dalle 10.30 alle 18.30) consentiranno infatti l’accesso ai visitatori aldi un. Aderisce inoltre all’iniziativa, dalle 15 alle 19, anche il Museo Italiano di Scienze Planetarie, secondo le stesse modalità; infine, sempre nel corso del primo gennaio saranno visitabili gratuitamente la Galleria di Palazzo degli Alberti di, dalle 14 alle 19, e la casa Museo di Francesco Datini, dalle 16 alle 19.