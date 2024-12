Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 26 Dicembre 2024

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,26, su Rai1 la diretta dello spettacolo teatrale Natale in casa Cupiello di Vincenzo Salemme ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima parte del film TV Il Conte di Montecristo ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 BellaFesta intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Una tata magica incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Dallamericaruso – Il Concerto Perduto segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Cast Away totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Cose nostre – Malavita raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 L’amore non va in vacanza ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove il ritorno di Cash or Trash – Xmas Edition raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Il signore degli anelli – Il rotorno del re fa sintonizzare .