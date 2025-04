Palladino | Buona prestazione vogliamo arrivare fino in fondo in Conference

Palladino a fine gara è soddisfatto anche per aver fatto riposare per gran parte della gara titolarissimi come Fagioli, Dodo, Gudmundsson e Kean. Queste le parole del tecnico gigliato. "Se analiziamo la partita, la prestazione è stata Buona e ho avuto ottime risposte da parte di tutti. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo affrontato una Buona squadra con lo spirito giusto. Peccato aver preso gol, un po' di inesperienza ci ha portato a perdere quel pallone che ha portato al loro rigore. Sport.quotidiano.net - Palladino: "Buona prestazione, vogliamo arrivare fino in fondo in Conference" Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 10 aprile 2025 - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Fiorentina, che in Slovenia ha superato 2-1 il Celje anche se in pieno recupero è servita una grandissima parata di De Gea per blindare il risultato. Punteggio che dovrà essere gestito giovedì prossimo al Franchi nella gara di ritorno (ore 18.45). Mister Raffaelea fine gara è soddisfatto anche per aver fatto riposare per gran parte della gara titolarissimi come Fagioli, Dodo, Gudmundsson e Kean. Queste le parole del tecnico gigliato. "Se analiziamo la partita, laè statae ho avuto ottime risposte da parte di tutti. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo affrontato unasquadra con lo spirito giusto. Peccato aver preso gol, un po' di inesperienza ci ha portato a perdere quel pallone che ha portato al loro rigore.

