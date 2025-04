Unlimitednews.it - FederlegnoArredo, Mase e Cnsa siglano accordo di programma

MILANO (ITALPRESS) – In occasione del Salone del Mobile Milano, il Consorzio Nazionale Sistema Arredo (),hanno siglato undiche dà il via a un periodo di test propedeutici a un futuro regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per l’arredo.Le attività previste dall’, frutto di un lungo lavoro di confronto tra le parti, mirano a rafforzare la conoscenza del destino attuale dei prodotti di arredo a fine vita per dare la possibilità aldi delineare un futuro regime EPR.Le aziende produttrici e il ministero hanno definito un percorso in due fasi. La prima, si legge nell’, è dedicata ad analisi a campione in quattro aree territoriali significative, per individuare le modalità attuali di gestione dei rifiuti derivanti da mobili e altri prodotti di arredo in uso, ed elaborare una sintesi delle risultanze indicative a livello nazionale.