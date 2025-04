Il tribunale fa felice Mbappé | sequestrati 55 milioni dalle casse del Psg L’accusa del giocatore | Non mi ha pagato lo stipendio

Leggi su Open.online

Tra Kyliane il Psg ballano 55,4di euro. E il campione del mondo non ha intenzione di rinunciare agli stipendi arretrati che il Paris Saint Germain deve restituirgli, secondoche il calciatore francese, oggi al Real Madrid, muove alla sua ex squadra. La società parigina, infatti, avrebbe smesso di versare loal calciatore quando ha saputo che il classe 1998 non aveva intenzione di rinnovare il contratto, che ha poi effettivamente lasciato scadere trasferendosi nella capitale spagnola. Oggi,ha messo a segno un gol un in: la corte civile dove si sta svolgendo il processo, ha autorizzato il sequestro dei 55dai conti del Psg. La giustizia sportiva ha più volte ordinato al club di pagare loe i bonus chereclama, ma le decisioni sono sempre state bloccate dai ripetuti ricordi della società, riporta la Gazzetta dello Sport.