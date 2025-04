Lo stesso lo farà – il boss del Tottenham Postecoglou è sicuro della progressione della seconda gamba contro Eintracht Frankfurt

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-10 23:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:IldelAngecrede che una ripetuta prestazionela prossima settimana potrebbe essere sufficiente per vederli raggiungere le semifinaliEuropa League.Stasera Spurs ha dominato la prima, mentre hanno cercato di assicurarsi una vittoria che avrebbe facilitato la pressione sul loro allenatore australiano, ma non sono riusciti a trovare un vincitore dopo che Pedro Porro ha cancellato il primo gol di Hugo Ekitike.Ekitike ha colpito solo tre minuti, facendo esplodere la bolla di Spurs dopo che i sostenitori di casa avevano fatto girare l’atmosfera pre -match.Porro ha deviato abilmente la croce di sinistra di James Maddison per disegnare il livellosquadra di casa, ma non sono riusciti a trovare un vincitore mentre Lucas Bergvall e Rodrigo Bentancur hanno entrambi colpito la lavorazione del legno mentre il portiereKaua Santos ha tirato fuori una serie di salvataggi di multa.