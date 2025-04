Elicottero caduto nell' Hudson morta famiglia spagnola e pilota

nell'incidente dell'Elicottero caduto nell'Hudson. Lo riferiscono alcuni media. Si tratta del pilota e dei cinque passeggeri a bordo: una famiglia di turisti spagnoli composta dai due genitori e da tre bimbi. Ignote per ora le cause della sciagura, avvenuta intorno alle 15.17 ora locale. A indagare saranno la Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board. Quotidiano.net - Elicottero caduto nell'Hudson, morta famiglia spagnola e pilota Leggi su Quotidiano.net Sono sei le persone morte'incidente dell'. Lo riferiscono alcuni media. Si tratta dele dei cinque passeggeri a bordo: unadi turisti spagnoli composta dai due genitori e da tre bimbi. Ignote per ora le cause della sciagura, avvenuta intorno alle 15.17 ora locale. A indagare saranno la Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board.

