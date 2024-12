Lettera43.it - L’Iran ha revocato il blocco a WhatsApp e Google Play dopo due anni

A duedall'avvio della restrizione,ha deciso di revocare ilalle app di. Lo ha comunicato l'agenzia ufficiale IRNA e lo hanno ripreso anche i media statali. In una nota si legge: «Il divieto diè stato rimosso con voto unanime dei membri del Consiglio Supremo del Cyberspazio». L'avvio della norma che ha portato alla restrizione è datato settembre 2022, mese in cui il Paese ha iniziato a vivere le proteste popolari per il caso della morte di Masha Amini, arrestata dalla polizia per non aver indossato il velo.Una donna fa una foto con il suo smartphone (Getty Images).