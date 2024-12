Ilrestodelcarlino.it - Fano nella morsa del maltempo, raffiche di vento già registrate a 100 chilometri orari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pesaro e Urbino) lunedì 23 dicembre 2024 -diin tutte le Marche che hanno sfiorato i 100stamattina e che ora si attestano comunque intorno alla media dei 50. Erano le 7,51 quando la centralina dell’osservatorio metereologico dicollocata in cima al Liceo Torelli ha segnato la raffica più violenta tra le tante burrascose che si stanno succedendo in città, in una giornata da allerta meteo gialla perma anche per pioggia, con 106 millimetri di precipitazioni già cadute per un totale di 1106,6 registrati in tutto l’arco del mese. Alberi caduti in via Papiria, energia elettrica altalenante in varie zone della città e dall’entroterra la notizia di neve a Calmazzo, Canavaccio e Fermignano. Il centralino dei vigili del fuoco è bollente.