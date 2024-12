Lopinionista.it - Avril Lavigne: la biografia

NEW YORK –ha fatto la storia, ha infranto record e ha costantemente aperto nuovi sentieri come una forza intransigente nella musica e nella cultura. Oltre a vendere 50 milioni di album in tutto il mondo, di cui 12,5 milioni solo negli Stati Uniti, ha ricevuto otto nomination ai GRAMMY® in categorie come “Miglior Nuovo Artista” e “Canzone dell’Anno”, ottenendo il riconoscimento due volte per “Complicated” e “I’m with You”. Inoltre, ha vinto dieci JUNO Awards, tra cui “Artista dell’Anno” e vari premi “Scelta dei Fan JUNO”.Il suo catalogo comprende album certificati diamante (Canada) e sette volte platino (USA) come “Let Go” (2002), cinque volte platino (Canada) e triplo platino (USA) come “Under My Skin” (2004), doppio platino come “The Best Damn Thing” (2007), oro come “Goodbye Lullaby” (2011), oro come “” (2013) e “Head Above Water” (2019), con successi come “Complicated”, “Sk8er Boi”, “Girlfriend”, “Here’s To Never Growing Up” e “Head Above Water”.