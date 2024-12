Golssip.it - Tony Effe, quando la mamma lo criticava per i testi delle sue canzoni: “Ho sempre amato…”

Leggi su Golssip.it

Il concerto di Capodanno dia Roma è andato sold out, dopo che il cantante è stato escluso dall'evento ufficiale organizzato dal Comune. La polemica sulla sua esclusione ha scatenato reazioni sui social, tra solidarietà e critiche. Un video di un servizio de Le Iene, datato dicembre 2023, è tornato virale, in cui Nicolò De Devitiis intervistava anche la madre di. Durante l'intervista, ladel cantante aveva parlato della sua passione per Renato Zero, criticando il contenutodel figlio, citando riferimenti a sesso e droga, e raccontando la sua esperienza di madre. "Io hoamato Renato Zero, non parlavadi sesso, di droga e di tr. Ti prego" aveva detto lada cui si era difeso: Ma come, e "il triangolo" di cosa parla?».in quell'intervista ladel cantante ha raccontato il passato del figlio: "Noi passavamo anche settimane senza parlarci, eppure prima era molto affettuoso.