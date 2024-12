Ilrestodelcarlino.it - Pro Patria, brindisi d’oro. Per i giallorossi corsa su tre fronti

Prima in C1, qualificata al 3° turno di Coppa Velez e alle final four della Coppa di C1. Ha tanti motivi per cui brindare la ProSan Felice, che si è ritrovata per la cena degli auguri di Natale presso il Kakao di San Felice. Alla presenza dell’assessore allo sport sanfeliciano Paolo Pianesani, è stato il ds Angelo Vincenzi assieme al presidente Umberto Dondi a fare gli onori di casa. Fra una portata di salume, stria e pizza, è poi arrivato il saluto dello storico sponsor Giampaolo Palazzi della B.G.P. e di Andrea Broccoli, ex difensore fra le alte di Carpi e San felice, new entry dalla sstagione sulle maglie deicon il marchio PLM2.