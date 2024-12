Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-12-2024 ore 07:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stabile compatta che ha scommesso contro di noi ha perso garantisce la premier meloni che chiude la festa di atreju attacca Slime sulla sanità la calcolatrice serve al PD l’andamento di miliardi 2 anni che si inceppa la lingua dire stellantis noi difendiamo I lavoratori non come Landini che difende solo la sinistra stoccata Prodi brindo alle sue critiche dalla Cina a Liri se ne intende di obbedienza città Berlusconi un milione di posti di lavoro in più sarebbe stato fiero di noi il 2025 sarà l’anno delle riforme dell’Autonomia al premierato i centri per migranti in Albania funzioneranno cura arroccata nel palazzo meloni non conosce il paese è reale la replica di Slime la N m pronta lo sciopero contro la riforma Nordio di montagna si al presidente di garanzia della gelo di più di Movimento 5 Stelle e avs Alta tensione sulla manovra alla camera le opposizioni scrivono al Presidente Fontana perché dichiara inammissibili tremendamente di relatori governo eterogenei che una buona parte della legge di bilancio senza per metterne l’esame secondo regolamento ma il numero 1 di Montecitorio dice no alla richiesta di emendamenti sono a me si torna al lavoro la commissione via libera la un’attesa venerdì tra le nuove misure più risorse alle paritarie che accolgono alunni disabili agevolazioni per Le startup per i lavoratori dipendenti fino a €35000 di reddito di draghi all’Europa lotti per conservare i valori e respingere il declino prima la riforma del Mercato dei Capitali poi il debito comune il modello basato sul Export sui bassi salari non funziona più la Lega Lombarda sceglie Massimiliano Romeo come nuovo segretario prima viene il simbolo e poi La Cadrega richiamo alle origini del capogruppo al Senato ci vuole la lega delle comunità e dei militanti non delle il presidente della Lombardia Fontana pone il problema del Nord si continuava a dire che va tutto bene nascondiamo qualcosa il problema del Nord sarà sempre più presente i nemici sono fuori della Lega Beh qualcuno anche dentro quando vedo certi emendamenti la Lega Nazionale la scelta giusta e non torno indietro la cosa che ci danneggia di più è il rumore da dentro replica la vita e A proposito adoro Vasco Rossi cantante dice Salvini non parli con me ma con i parenti di chi è morto in un incidente per colpa di qualcuno che guidava sotto effetto di droga non si pone Mizza sulla vita dei figli ha detto il Ministro dei Trasporti darkstar Chi ha criticato nuovo codice della strada a stretto giro la controreplica di Vasco sono vicino anch’io come tutti e parenti di vittime di incidenti stradali causati da ubriachi o drogati ma non dice di Salvini non salva nessuna vita punisce resta chi perfettamente lucido il volante può aver assunto cannabis o fumo passivo anche giorni prima è solo propaganda sulla pelle di una minoranza che non può di Io odio i bulli Salvini e forte con i deboli e deboli con i forti ha detto all’ansa critiche alle nuove norme sui monopattini dall’alleanza per la mobilità sostenibile un caos totale allarme per la proroga Ottavia Briana rimasta intrappolata nella grotta Bueno Fonteno nella bergamasca piano si trova a circa 4 ore dalla zona di uscita della Grotta nel suo essere stato lanciato dai bagni di spedizione riusciti a risalire i soccorsi richiedono tempi prolungati e possono durare giorni fa sapere il soccorso alpino con la donna ci sono due medici Bresciana 32 anni piano era rimasta bloccata nella stessa Grotta in luglio del 2023 quando rimasti due giorni con una gamba fratturata a 150 metri di profondità in un punto non lontano da quello dove si trova ora la spirolo che so c’ho il gruppo speleo CAI Lovere e istruttrice durante le esplorazioni in grotta sotto terra andiamo a chiudere con lo sport evito sgonfia Dopo il secondo posto in discesa ha vinto il super g di Coppa del Mondo a me per cric l’Azzurra rientrata 10 mesi dalla frattura della tibia ha dominato la gara in quasi mezzo secondo la Svizzera a Lara Gut Behrami è un secondo la terza l’austriaca Arianna Lidl in Serie A dopo la sfuriata di Fonseca il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro con il Genoa in Bologna frena la corsa della Fiorentina 1-0 al Dallara e tensioni tra Viola e italianohorror a Como 20 per italiani con le reti nel recupero di gabrielloni e Nico pazza in chiave salvezza vittorie cruciali del Lecce 2-1 al Monza a via del mare e del Verona 32 a Parma noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa