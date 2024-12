Roberto Sergio | 2025 anno di rilancio per San Marino Rtv da ‘Song contest’ a serie di successo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Nuovo, nuove avventure. SanRtv nelriparte dalla musica con il ‘SanSong, una novità che va a sostituire ‘Una Voce per San’ che negli ultimi anni si è occupato della selezione del rappresentante sammarinese all’Eurovision Song Contest. “La conduttrice sarà una donna (il nome è ancora top secret) e in qualità di direttore artistico è stato scelto Massimo Bonelli, l’organizzatore del Concertone del Primo Maggio. Il nome dell’artista sarà svelato durante la finalissima, attesa per l’8 marzo”. Una data scelta per evitare sovrapposizioni con il Festival di Sanremo. “Inizialmente era prevista per il 22 febbraio. Considerando che la kermesse sanremese si chiude il 14 e nella settimana successiva si parlerà solo delle canzoni e di tutto quello che accadrà durante il festival, abbiamo ritenuto opportuno posticipare all’8 marzo”.