Feedpress.me - Bastianich ironizza su Trump: “È stato mio cliente e so che non beve vino, ma prende queste decisioni...”

Leggi su Feedpress.me

lo conosco, èmioe purtroppo none quando uno che non. non so cosa dire». Così l’imprenditore della ristorazione italoamericano Joeha risposto ad una domanda sui dazi durante la presentazione di Foodish, una nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in prima visione su TV8, dal 7 aprile, dal lunedì al venerdì,.