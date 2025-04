Internews24.com - Probabili formazioni Milan Inter, Barella cambia ‘ruolo’: ecco chi giocherà in porta

di Redazioneedchiin, le ultime verso il derby di Coppa Italia. Questa sera va in scena l’attesissimo derby di Coppa Italia e – come sempre – è il tempo di fare il punto della situazione in casa dei nerazzurri. A rire preziose insulla squadra allenata da Simone Inzaghi ci ha pensato Il Corriere dello Sport stamane. Questo, a partire da Nicolò, che sarà schierato dall’inizio ma non dalla solita parte. Considerando la titolarità di Davide Frattesi infatti, l’ex Cagliaricome mezzala sinistra, lasciando quindi al compagno l’altro versante. E Mkhitaryan? Salvo colpi di scena l’armeno a quanto si apprende partirà dalla panchina, con Darmian e Correa a rimpiazzare gli infortunati Dumfries e Lautaro.