Ilgiornaleditalia.it - "Per futili motivi", Carlotta Proietti, diretta da Marco Carniti, mette in scena i sentimenti nefasti di oggi, con ironia-VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

dirigee Ermenegildo Marciante nella commedia di Andrea Muzzi all'Off/Off Theater, un successo; intervista in esclusiva aper Il Giornale d'Italia "Per" di Andrea Muzzi è andato in- l'ultima volta di tante precedenti, con future