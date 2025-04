Tpi.it - Oroscopo Branko domani, giovedì 3 aprile 2025: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, Giove vi dona una grande carica di energia. È importante canalizzarla nel modo giusto, evitando scelte impulsive, soprattutto riguardo al vostro futuro. In amore, siate più concilianti e aperti al dialogo con il partner.ToroCari amici del Toro, secondo l’didi, nonostante la lentezza di Plutone, procedete con determinazione: i vostri progetti sono ben avviati.