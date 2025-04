Romadailynews.it - Italia: Bologna, area espositiva cinese a 62ma BCBF

Leggi su Romadailynews.it

Degli espositori parlano nell’durante laedizione dellaInternational Children’s Book Fair a, ieri primo aprile 2025. La fiera del libro si e’ aperta lunedi’ nella citta’na die la Cina ha organizzato una serie di eventi per promuovere la sua letteratura per giovani lettori sul palcoscenico globale. Questa foto, scattata ieri primo aprile 2025, mostra un’immagine di Ne Zha, un ragazzo-dio ribelle del folklore, esposta nell’durante laedizione dellaInternational Children’s Book Fair a. La fiera del libro si e’ aperta lunedi’ nella citta’na die la Cina ha organizzato una serie di eventi per promuovere la sua letteratura per giovani lettori sul palcoscenico globale.