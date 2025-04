Calcionews24.com - Palermo, Ceccaroni: «Playoff? La nostra mentalità deve essere questa, possiamo dare fastidio a tutti! La società è stata importante in una cosa»

Le parole di Pietro, difensore del, sugli obiettivi del club rosanero per il finale di stagione in Serie B. I dettagli Pietroha parlato a La Repubblica della stagione delin Serie B. VITTORIA A SALERNO – «Era fondamentale ripartire dopo la brutta sconfitta con la Cremonese. Avevamo perso in un colpo solo il frutto del lavoro .