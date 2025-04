Lanazione.it - Prato, concerto recital ‘Preghiera per la pace’ nella chiesa di San Bartolomeo

Leggi su Lanazione.it

, 2 aprile 2025 - Sabato 5 aprile alle ore 21di Sanin piazza Mercatale asi terrà la Preghiera per la pace dall’opera di Leopold Sedar Senghor. Uncon Mirio Cosottini piano, tromba, Dialy Mady Cissoko kora, Papi Thiam percussioni, canto, Fernando Maraghini voce recitante. Regia di Massimo Luconi. Attraverso la musica e con la parola poetica di Senghor ed altri poeti africani di lingua francese, si entra nel mondo della negritudine, delle tradizioni ancestrali ma anche nei fermenti e nelle speranze deluse del grande continente africano. Un'Africa poetica e forte, colta e raffinata, diversa da quella stereotipata del folklore o dei drammi a cui è abituato il nostro immaginario occidentale. E' un messaggio di pace e di perdono per l’uomo bianco “onnisciente e cinico” e di speranza in una società del futuro dove le culture e le razze si uniscono in un'idea evangelica di civiltà dell'universale.