Tg24.sky.it - Ilaria Sula, chi era la studentessa 22enne scomparsa a Roma e trovata morta

Leggi su Tg24.sky.it

Gli ultimi messaggi con i coinquilini e poi il silenzio. Nessuno aveva saputo più niente dilo scorso 25 marzo dal quartiere Furio Camillo di, fino a oggi, quando il suo corpo è stato ritrovato chiuso in una valigia in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, tra Tivoli e la capitale. Da subito gli investigatori si sono concentrati sull’ex ragazzo di origini filippine della vittima, ora in stato di fermo.