Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Sula, dai tabulati alle storie su Instagram per depistare: così è stato incastrato l’ex

Era arrivato a postares sul profilo social, fingendosi la sua vittima. Un depistaggio in piena regola nel tentativo di confondere le acque, allontanare i sospetti dalla possibilità chefosse stata vittima dell’ennesimo femminicidio. Provando, insomma, a simulare un allontanamento volontario. Non è ba. Gli investigatori della Polizia avevano avuto fin dai primi momenti sospetti su di lui, non credendo in alcun modo a una scelta volontaria della studentessa ternana di far perdere le sue tracce.nella notte tra martedì e mercoledì il castello di bugie delfidanzato della 22enne umbra, iscritta a Scienze Statistiche alla Sapienza di Roma, è crollato. Èlo stesso 23enne di origini filippine ad accompagnare i poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dal pm Giuseppe Cascini, nel luogo in cui aveva occultato il cadavere della donna chiudendolo in una valigia dopo averla uccisa.