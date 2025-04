Quotidiano.net - Enel lancia Innothon, il contest sull’intelligenza artificiale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 aprile 2025 – Coinvolgere giovani talenti che si affacciano al mondo del lavoro, nella ricerca delle migliori soluzioni di Intelligenzaper il mondo energetico.la nuova edizione di, ilnato per sviluppare soluzioni basate sulla I.A. generativa attraverso challenges competitive che verranno pubblicate sul sito openinnovability.com. Ilè rivolto agli studenti delle università italiane – compresi laureandi e neolaureati provvisti di documentazione per svolgere attività formativa/lavorativa in Italia –. Conl'obiettivo dichiarato diè quello di rafforzare ulteriormente il posizionamento digitale del gruppo, attingendo alle idee di giovani talenti chiamati a elaborare ed illustrare applicativi di I.A. in grado di migliorare i processi di business legati a tutti gli ambiti di produzione di energia rinnovabile dell’azienda.