La lettera di don Luigi Giussani pubblicata da Panorama per i 25 anni di pontificato di Giovanni Paolo II

Era il 2 aprile 2005 quando GiovII chiuse gli occhi per sempre, dopo un’agonia di diverse ore. E oggi, 20dopo, ripubblichiamo lache scrisse don, il sacerdote fondatore di Comunione e liberazione, in occasione dei 25didi Karol Wojtyla. E che fuin esclusiva da.Ladi donsunumero 44, 30 ottobre 2003, pagine 39-40GiovII dimostra una stima per l’umano come raramente si trova in altri personaggi di questi tempi, che hanno potere in mano eppure non sono soddisfatti di quello che hanno; l’intelligenza e la volontà dell’umano sono di fatto bruciate via dal potere che sembra riempire e soddisfare la loro ricerca. In GiovII non è così: nella sua figura il Cristianesimo definisce la condizione umana, è la strada per il compimento della felicità dell’uomo ed esprime la signoria dell’uomo sulle cose.