Coppa Italia 2024-2025 stasera Milan-Inter | dove vederla in tv formazioni

Laoggi mercoledì 2 aprile entra sempre più nel vivo con il derbyin programma alle ore 21 a San Siro. La partita diè l’andata della semifinale (il ritorno è in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21), la seconda dopo quella vinta ieri sera dal Bologna contro l’Empoli.in tvSarà possibilein diretta tv e in chiaro su Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviati: Angiolo Radice e Claudio Raimondi. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.ProbabiliQueste le probabili(4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.