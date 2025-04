Lapresse.it - Morto Val Kilmer, addio all’Iceman di ‘Top Gun’: fu anche Batman e Jim Morrison in ‘The Doors’

Da Iceman inal mantello diin ‘Forever’ e il volto di Jimin. Il cinema e i fan danno l’a Valdi polmonite all’età di 65 anni a Los Angeles, circondato da familiari e amici. Si era ripreso dopo una diagnosi di cancro alla gola nel 2014 che aveva richiesto due tracheotomie. “Mi sono comportato male. Mi sono comportato coraggiosamente. Mi sono comportato in modo bizzarro con alcuni. Non nego nulla di tutto ciò e non ho rimpianti perché ho perso e ritrovato parti di me stesso che non sapevo esistessero”, diceva l’attore sul finale di ‘Val’, il documentario del 2021 sulla sua carriera. “E sono benedetto”., l’attore più giovane mai ospitato dalla prestigiosa Juilliard School all’epoca in cui la frequentò, ha vissuto gli alti e bassi della fama in modo più drammatico di molti altri.