Napolitoday.it - Al via “L'antipatico” su canale 8 e Gt channel: Piantedosi, Renzi e Manfredi i primi ospiti

Leggi su Napolitoday.it

Al via mercoledì 2 aprile "L’", il nuovo format di approfondimento giornalistico condotto da Lorenzo Crea, che torna in tv dopo il grande successo delle tre edizioni di “A tu per tu”. Il programma, che andrà in onda il mercoledì a partire dalle ore 21.15 sulle emittenti8 (n.