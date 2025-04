Juventusnews24.com - Mercato Juventus, che movimenti sulle fasce: può cambiare tutto prima del Mondiale per Club? Il punto sulle possibili entrate e uscite

In casa Juve potrebbe avvenire una rivoluzione già a giugno, in vista del Mondiale per Club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe essere lontano da Torino. Il calcio mercato Juve avrebbe già messo nel mirino due possibili sostituti: Fran Garcia e De Cuyper. Rimane comunque difficile una doppia operazione in entrata e uscita prima della competizione e quindi nella sessione aggiuntiva di giugno. Ci sarà comunque la necessità di muoversi in precedenza, soprattutto per De Cuyper su cui c'è anche il Milan.