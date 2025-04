Gamberorosso.it - "Dazi sul caffè? Potremmo produrre in America” La risposta di Illy alla stretta di Trump

Ilitaliano nel mirino della geopolitica. Se ipromessi da Donalddovessero estendersi anche alpotrebbe essere coa rivedere il proprio assetto industriale, valutando lo spostamento di parte della produzione direttamente negli Stati Uniti. Uno scenario ancora ipotetico, ma tutt’altro che remoto. «Facciamo scouting, facciamo un lavoro di valutazione per capire se una parte di quanto vendiamo sul mercato Usa può essere prodotto lì, negli Stati Uniti», ha dichiarato l’amministratrice delegata Cristina Scocchia. «Speriamo non sia necessario», ha aggiunto, «ma siamo tutti con il fiato sospeso per capire se arriverannosul».A rendere più complesso il quadro è la tempistica tecnica di un eventuale trasferimento: «Per realizzare una linea di montaggio occorrono due anni», ha spiegato la CEO, sottolineando come «una reazione vera aidovrebbe passare per individuare qualche facility già esistente, pronta all’uso».