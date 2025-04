Iodonna.it - Una viralissima tendenza a cui pochi ancora hanno saputo resistere.

Leggi su Iodonna.it

"Sembra di osservare un fotogramma di La città incantata o Il castello errante di Howl, e invece è un selfie. L’ultimache impazza sui social è quella di trasformarsi in un personaggio d’animazione in stile Studio Ghibli grazie all’intelligenza artificiale. Bastanoclic su uno dei nuovi strumento AI per vedersi con occhi grandi, tratti da cartoni animati e colori pastello, immersi in un mondo che sembra uscito dalla fantasia di Hayao Miyazaki. Un fenomeno che sta conquistando proprio tutti: influencer, artisti, utenti comuni e persino la politica. Lady Oscar, le immagini di un mito: dal manga al cartone animato, a noi guarda le foto I politici diventano personaggi di MiyazakiDal centrodestra al centrosinistra, i leader italiani nonresistito alla tentazione di vedersi reinterpretati in versione Ghibli.