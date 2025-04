It.insideover.com - Avete letto il Manifesto di Ventotene e vi piace l’Europa com’è? Avete un problema

Molti anni fa, quando l’Unione europea si stava faticosamente dando una forma, il giornale per cui lavoravo mi mandò aper rievocare la stesura, nell’agosto del 1941, del famoso(il cui titolo originale era in realtà “Per un’Europa libera e unita – Progetto di un”) di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Ricordo come fosse adesso la sensazione prevalente di quei giorni: come avessero potuto tre menti pure brillanti concepire un progetto tanto ampio mentre erano confinate nello spazio così piccolo dell’isola, come fossero riuscite a volare così in alto e così lontano a dispetto del quasi totale isolamento. Sono passati gli anni, tanti. E ora che siasia il sottoscritto hanno i capelli bianchi, mi ritrovo iltrasformato in un feticcio da abbattere ed esaltare, fuori da qualunque contestualizzazione storica e analisi critica.