Giornata della Salute l’Asst Bergamo Ovest in campo con vaccinazioni e sensibilizzazione

Il 7 aprile si celebra laMondiale. Quest’annoha deciso di organizzare una serie di iniziative per promuovere l’importanzatutelae la consapevolezza sul tema.Area vaccinale1. Seduta aggiuntiva diVenerdì 11 Aprile 2025 dalle 09.00 alle 12.00 per: vaccinazione HPV riservata a pazienti con CIN 2-3 inviati direttamente dalla SC GinecologiaASST; vaccinazione HPV riservata a pazienti aventi diritto gratuito tramite prenotazione via mail a.treviglio@asst-bg.it;Pneumococco;Herpes Zoster agli aventi diritto per età (1952-1960) e per patologia.2. Produzione e distribuzione sui canali social di un video recante tutte le indicazioni sulleconsigliate dal Piano Regionale delleper i pazienti, suddivisi per macro categoria.