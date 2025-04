Anticipazionitv.it - The Couple: opinionisti, coppie ufficiali e chi potrebbe arrivare dal GF

Leggi su Anticipazionitv.it

Archiviato il Grande Fratello, Canale 5 è pronto a lanciare un nuovo format The. Il reality game che vedrà protagoniste ottopronte a sfidarsi tra prove fisiche e psicologiche. Condotto da Ilary Blasi, il programma prenderà il via il prossimo lunedì 7 aprile e andrà in onda per sei puntate, con una finale prevista il 12 maggio 2025. Una novità assoluta per il pubblico di Mediaset, che potrà seguire i concorrenti anche in diretta 24 ore su 24 sul canale 55.The: un format originale con sfide e dinamiche da realityIl cuore di Thesarà la convivenza forzata di ottonella celebre Casa del Grande Fratello. Le, formate da amici, fidanzati, fratelli, parenti o addirittura antagonisti, si cimenteranno in prove di resistenza fisica e test psicologici per conquistare preziosi bonus.