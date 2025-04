Ilfattoquotidiano.it - Si ritira Vincenzo Sarno, pagato 120 milioni a 10 anni: “Andare a Torino fu un errore e una condanna. La mia fortuna è stata De Zerbi, un genio”

“Facevo la quinta elementare. Hanno detto che ilavrebbe dato un lavoro a mio padre, che lui avrebbe trasferito la famiglia al Nord. Non andò così. Mi ritrovai da solo, dentro una vita che non conoscevo. E che da subito ho rifiutato”. Un’operazione di calciomercato che fece discutere. L’ex prodigio del calcio italianosi trasferì nel 1999, a soli 10, dalla periferia di Napoli alper 120di lire per inseguire il suo sogno: giocare in Serie A. Ma “il figlio di Maradona”, come veniva etichettato, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha ammesso che lasciare casa così presto “fu non solo un, ma una“.“Ero infelice. Appena mi mettevo a letto, piangevo. Trasferire un bambino da Secondigliano a, senza genitori, appoggiarlo prima in albergo, poi nella cameretta di un conoscente è stato un“, ha confessato