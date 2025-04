Trentotoday.it - Ubriaco (e con un coltello di 20 centimetri) in giro per la città

Leggi su Trentotoday.it

Ha seminato il panico in via Toti a Vicenza il 50enne trentino (ma residente nel capoluogo veneto) che lo scorso 30 marzo si stava aggirando brandendo uncon una lama di 20mentre batteva ripetutamente contro le ringhiere delle abitazioni.A dare l’allarme, come riporta.