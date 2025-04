Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno e Bentrovati l'ascolto code sono segnalate al momento in tangenziale direzione San Giovanni tra lo svincolo per La Prenestina & viale Castrense il resto della città compreso il raccordo anulare la circolazione risulta regolare mi ricordo che è a Centocelle per lavori sui binari del tram Fino al prossimo 11 maggio ci sono divieti di transito e di sosta su via Giacomo Bresadola via Federico Delpino è in via Filippo Parlatore divieti che verranno segnalati di volta in volta in base all' andamento dei lavori deviazioni anche per le linee di bus per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Massimo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale