Milanotoday.it - Blitz della polizia locale, sgomberate baracche abusive

Leggi su Milanotoday.it

Sono statedallanella mattinata di mercoledì 2 aprile lecostruite nell’area tra via Pestagalli, via Medici del Vascello, via Bonfadini. Il fatto è stato reso noto dall’assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile, Marco.