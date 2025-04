Anteprima24.it - Lotto: in Campania vinti oltre 119mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoprotagonista dell’ultima estrazione deldi martedì 1° aprile, con i premi maggiori che, come riporta Agipronews, hanno superato i. Colpo da 64.875, il più alto della giornata, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna centrati in un punto vendita di Via Pittore. A questi si aggiunge una doppietta a Volla (NA) con due vincite da 22.500ciascuna, entrambe con un terno, presso un esercizio di Via Raffaello Sanzio. Da segnalare anche tre ambi e un terno che valgono una vincita da 9.750a Napoli. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 6,2 milioni di, per un totale di 357,8 milioni dida inizio 2025. L'articolo: inproviene da Anteprima24.