Gravidanzaonline.it - “Ho inserito la spirale ma continuo ad avere perdite di sangue: è normale?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno, vorrei un suo parere in merito a un dubbio che ho da qualche giorno. Circa un mese fa hounacon progesterone della durata di 3 anni. L’ho inserita durante il periodo mestruale senza alcun problema e qualche giorno dopo le mestruazioni sono finite normalmente.Circa 7 giorni dopo ho avuto un rapporto sessuale protetto e la sera stessa ho riscontrato delleematiche, che da quel giorno non sono mai terminate. Ormai sono tre settimane che continuano, sono di un rosso vivo e abbastanza copiose. Vorrei sapere se siao se invece può essere accaduto qualcosa. La ringrazio per l’aiuto.L'articolo “Holamaaddi: è?” proviene da GravidanzaOnLine.